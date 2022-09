Ciclismo, Mondiali 2022. Vittoria Guazzini: “Un po’ mi dispiace per il mancato bronzo. Il titolo under 23 una sensazione incredibile” (Di domenica 18 settembre 2022) Nella notte italiana subito una prima perla ai Mondiali di Ciclismo 2022 di Wollongong. Vittoria Guazzini nella prova a cronometro femminile trova una strepitosa quarta piazza a 52” dalla vincitrice Ellen van Dijk. Per l’atleta della FDJ – SUEZ – Futuroscope, appena 21enne, c’è la gioia del titolo iridato under 23. Le sue parole riportate dalla FederCiclismo: “Il circuito mi piaceva mi sono trovata a mio agio. Non puntavo alla maglia iridata ma a fare bene in questa crono e se devo essere sincera un po’ di dispiace di non essere riuscita a prendere anche la medaglia di bronzo tra le elite”. Lo stato d’animo: “Capirò cosa vuol dire vincere la maglia iridata forse tra qualche giorno. È una sensazione ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) Nella notte italiana subito una prima perla aididi Wollongong.nella prova a cronometro femminile trova una strepitosa quarta piazza a 52” dalla vincitrice Ellen van Dijk. Per l’atleta della FDJ – SUEZ – Futuroscope, appena 21enne, c’è la gioia deliridato23. Le sue parole riportate dalla Feder: “Il circuito mi piaceva mi sono trovata a mio agio. Non puntavo alla maglia iridata ma a fare bene in questa crono e se devo essere sincera un po’ didi non essere riuscita a prendere anche la medaglia ditra le elite”. Lo stato d’animo: “Capirò cosa vuol dire vincere la maglia iridata forse tra qualche giorno. È una...

