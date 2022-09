Baricco torna a Molte fedi: incontro sold out ma visibile in streaming (Di domenica 18 settembre 2022) Bergamo. A circa nove mesi dall’annuncio della leucemia e del trapianto, Alessandro Baricco torna a Bergamo per Molte fedi sotto lo stesso cielo lunedì 19 settembre alle 20.45 all’Auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo. Dopo la presentazione di The Game nel 2019 in una Santa Maria Maggiore gremitissima e dopo un intervento online nel 2020 in piena pandemia, la rassegna delle Acli di Bergamo torna ad ospitare uno degli scrittori italiani più celebri, autore di Novecento e Castelli di rabbia, solo per citarne alcuni. “Inutile dire quanto siamo felici di riabbracciare Alessandro Baricco a Bergamo – dichiara Daniele Rocchetti, ideatore della rassegna -. A lui affidiamo la lectio magistralis sul titolo della 15°edizione, Esodi. Poi strade che s’aprono improvvise. In una recente ... Leggi su bergamonews (Di domenica 18 settembre 2022) Bergamo. A circa nove mesi dall’annuncio della leucemia e del trapianto, Alessandroa Bergamo persotto lo stesso cielo lunedì 19 settembre alle 20.45 all’Auditorium del Seminario Vescovile di Bergamo. Dopo la presentazione di The Game nel 2019 in una Santa Maria Maggiore gremitissima e dopo un intervento online nel 2020 in piena pandemia, la rassegna delle Acli di Bergamoad ospitare uno degli scrittori italiani più celebri, autore di Novecento e Castelli di rabbia, solo per citarne alcuni. “Inutile dire quanto siamo felici di riabbracciare Alessandroa Bergamo – dichiara Daniele Rocchetti, ideatore della rassegna -. A lui affidiamo la lectio magistralis sul titolo della 15°edizione, Esodi. Poi strade che s’aprono improvvise. In una recente ...

