Azzolina | “Un rappresentante speciale del governo per il rispetto dei diritti lgbtqi”

Leggi su lopinionista

(Di domenica 18 settembre 2022) ROMA – “La libertà e la democrazia sono valori non negoziabili. L’Italia è una grande comunità di persone e dobbiamo agire affinché idi tutti siano riconosciuti. Certi temi sono già stati discussi in Parlamento e sappiamo bene che le posizioni rivendicate duramente dalla destra sono un salto nel passato, che sicuramente il nostro Paese non merita! Vogliamo che ci sia undelper ildei. Siamo una grande famiglia: nessuno deve essere escluso. Ognuno è importante”. Lo scrive sui social l’ex ministra dell’istruzione Lucia(foto), parlamentare di Impegno Civico. L'articolo L'Opinionista.