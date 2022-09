Spezia-Sampdoria 2-1 LIVE: Nzola ribalta il risultato, buio blucerchiato (Di sabato 17 settembre 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra Spezia e Sampdoria: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo stadio Picco, Spezia e Sampdoria si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi Spezia Sampdoria 2-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via la gara tra le mura del Picco di La Spezia 4? Colpo di testa di Nzola – Cross dalla sinistra di Reca per l’incornata dell’attaccante bianconero, che però non inquadra la porta 11? Gol di Sabiri – Magia del fantasista marocchino! Conclusione dalla lunga distanza che si infila nell’angolino alto dove Dragowski non può arrivare: Sampdoria in vantaggio! 12? ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Allo stadio Picco, il match valido per la 7ª giornata di Serie A 2022/2023 tra: sintesi, tabellino,, moviola e cronacaAllo stadio Picco,si affrontano nel match valido per la 7ª giornata della Serie A 2022/23. Sintesi2-1 MOVIOLA 1? Fischio d’inizio – Al via la gara tra le mura del Picco di La4? Colpo di testa di– Cross dalla sinistra di Reca per l’incornata dell’attaccante bianconero, che però non inquadra la porta 11? Gol di Sabiri – Magia del fantasista marocchino! Conclusione dalla lunga distanza che si infila nell’angolino alto dove Dragowski non può arrivare:in vantaggio! 12? ...

gippu1 : Chissà che squadra bellina crede di allenare #Allegri: la Juventus è quartultima in serie A per tiri nello specchio… - internewsit : LIVE Serie A - Spezia-Sampdoria 2-1 termina qui, rimonta completata! - - inZaidersp : AHAHAHAHAHAHAHAH LA #Sampdoria AHAHAHAHAHAHAHAH 2-1 a casa merde. #Spezia #SerieATIM - Sportschau_live : Spezia Calcio - Sampdoria 2:1 - Spielende - Lucaucce : #Pagelle #Spezia-#Sampdoria: #Sabiri non basta. Non può bastare E ora che si fa? #SpeziaSamp -