“Sfigurato”. Viso e le labbra gonfissimi, la nuova moda tra i giovani è a dir poco assurda e pericolosa (Di sabato 17 settembre 2022) Una delle attività preferite dagli influencer asiatici è quella di riprendersi mentre mangiano. In milioni li guardano e i video diventano virali. Tuttavia questo fenomeno che si chiama Mukbang sta prendendo una piega pericolosa. Dopo la storia della blogger cinese Tizi che ha postato un video mentre fa a pezzi e cucina uno squalo bianco, a finire sotto i riflettori ora è un ragazzo che mangia un insetto vivo potenzialmente letale: si tratta di Wang Can, cinese anche lui, balzato agli onori delle cronache per aver divorato una vespa mentre ancora sbatteva le ali. “Anche se ho un po’ paura, la mangerò comunque”, dice l’influencer nel video choc postato sul social cinese Douyin, dove il giovane ha un seguito di 560mila follower. Alla fine lo ha fatto davvero e si è ripreso mentre tiene l’insetto con le bacchette e se lo infila in bocca. Sente subito dolore, urla e in ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 17 settembre 2022) Una delle attività preferite dagli influencer asiatici è quella di riprendersi mentre mangiano. In milioni li guardano e i video diventano virali. Tuttavia questo fenomeno che si chiama Mukbang sta prendendo una piega. Dopo la storia della blogger cinese Tizi che ha postato un video mentre fa a pezzi e cucina uno squalo bianco, a finire sotto i riflettori ora è un ragazzo che mangia un insetto vivo potenzialmente letale: si tratta di Wang Can, cinese anche lui, balzato agli onori delle cronache per aver divorato una vespa mentre ancora sbatteva le ali. “Anche se ho un po’ paura, la mangerò comunque”, dice l’influencer nel video choc postato sul social cinese Douyin, dove il giovane ha un seguito di 560mila follower. Alla fine lo ha fatto davvero e si è ripreso mentre tiene l’insetto con le bacchette e se lo infila in bocca. Sente subito dolore, urla e in ...

