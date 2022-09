Moto3 | risultati FP3 GP Aragon 2022 | lampo finale di Deniz Öncü | Guevara secondo Accesso diretto al Q2 per Foggia e Nepa

(Di sabato 17 settembre 2022) Un girosuperlativo diconsente al turco di chiudere davanti a tutti la terza sessione di prove libere del Gran Premio didie la classifica combinata: il suo miglior giro, realizzato all’ultimo tentativo, è stato chiuso in 1:57.265. In seconda posizione figura Izancon un ritardo di ben 0.347, seguito da Daniel Holgado (+0.564) e Ayumu Sasaki (+0.772), distacchi notevoli che dimostrano ancor di più il valore del tempo registrato dal leader della classifica combinata. Quinto tempo per Xavier Artigas (+0.975), sesto il migliore degli italiani Dennis(+1?027). Insieme al pilota del team Leopard Racing, anche Stefanoconquista l’al Q2 ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Indietro gli altri italiani, solo #Nepa e #Foggia accedono direttamente a… - motograndprixit : #Moto3 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Indietro gli altri italiani, solo #Nepa e #Foggia accedono direttament… - sportli26181512 : Moto3, GP Aragon: Foggia il più veloce nelle libere, 4° Nepa, 5° Guevara. HIGHLIGHTS: Il pilota romano è un 'fulmin… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #Moto3 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Il pilota del Team @Le0pardRacing ha preceduto @AyumuSasaki1 e @DanielH… - motograndprixit : #Moto3 #AragonGP #MotorLandAragon #Motorland Il pilota del Team @Le0pardRacing ha preceduto @AyumuSasaki1 e… -

Il Gresini Racing non lo ha confermato per il 2023: ha bisogno diper trovare un sellino. Dennis Foggia è primo inin 1'58 507, seguito da Sasaki, Holgado e Nepa.GP Aragon, libere: la classifica combinata FOTOGALLERY %s Foto rimanenti MOTOMONDIALE Come affrontare Aragon: l'analisi del circuito Dopo due settimane di pausa, si torna in pista: il ...Moto3 Aragon Prove Libere 3 - Deniz Oncu è stato il più veloce nella terza ed ultima sessione di prove libere della classe Moto3 al Motorland di Aragon, 15esima tappa del Motomondiale 2022. Il pilota ...Il pilota romano è un 'fulmine' nel venerdì di Aragon, alle sue spalle Sasaki, Holgado, Nepa e Guevara, leader della classifica con 35 punti di vantaggio su Foggia e a +11 su Garcia, 13° nelle prove l ...