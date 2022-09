Marche, Draghi: “Indagini sulle responsabilità, fare di più sul fronte dell’ambiente” (Di sabato 17 settembre 2022) OSTRA – “Ci saranno tutte le Indagini per accertare tutte le responsabilità”. Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario Draghi, a Ostra dopo la tragedia causata dal maltempo l’altra notte. “Occorre però fare molto di più sul fronte dell’ambiente, del rischio idrogeologico – ha ricordato Draghi – Dicevo prima, senza affrontare il problema idrogeologico, è difficile, forse impossibile, ricostruire la fiducia delle persone che abitano in queste e altre parti d’Italia. Il rischio idrogeologico è diffuso, e quella che era una fragilità che ci portiamo dietro da secoli è diventata un’emergenza con il cambiamento climatico: quindi affrontare il rischio idrogeologico significa prevenzione, investimenti, infrastrutture, ma significa anche affrontare il cambiamento ... Leggi su lopinionista (Di sabato 17 settembre 2022) OSTRA – “Ci saranno tutte leper accertare tutte le”. Lo ha detto il presidente del consiglio, Mario, a Ostra dopo la tragedia causata dal maltempo l’altra notte. “Occorre peròmolto di più sul, del rischio idrogeologico – ha ricordato– Dicevo prima, senza affrontare il problema idrogeologico, è difficile, forse impossibile, ricostruire la fiducia delle persone che abitano in queste e altre parti d’Italia. Il rischio idrogeologico è diffuso, e quella che era una fragilità che ci portiamo dietro da secoli è diventata un’emergenza con il cambiamento climatico: quindi affrontare il rischio idrogeologico significa prevenzione, investimenti, infrastrutture, ma significa anche affrontare il cambiamento ...

