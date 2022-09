Il matrimonio finisce a botte, giovane picchiata e abbandonata a bordo strada (Di sabato 17 settembre 2022) Il matrimonio è finito a botte. A darsele di santa ragione sembra, ma sulla vicenda stanno ancora indagando i Carabinieri di Latina, sarebbero state la sorella della sposa e una sua amica. Leggi anche: Anzio, 14enne pestata di botte a scuola. La mamma: ‘L’istituto sapeva’ Cosa è successo al termine della cerimonia Quest’ultima, dopo essere stata picchiata e con il vestito strappato, è stata portata via dal ricevimento che sembra si stesse svolgendo a Prossedi, una cittadina in provincia di Latina, e abbandonata a bordo strada. Leggi anche: Picchia e segrega la sorella in una stanza: dopo oltre 20 anni la donna è libera Soccorsa e accompagnata in ospedale Sono stati i passanti che l’hanno vista camminare sulla Monti Lepini ad allertare il 118 e i sanitari sono corsi e ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 17 settembre 2022) Ilè finito a. A darsele di santa ragione sembra, ma sulla vicenda stanno ancora indagando i Carabinieri di Latina, sarebbero state la sorella della sposa e una sua amica. Leggi anche: Anzio, 14enne pestata dia scuola. La mamma: ‘L’istituto sapeva’ Cosa è successo al termine della cerimonia Quest’ultima, dopo essere statae con il vestito strappato, è stata portata via dal ricevimento che sembra si stesse svolgendo a Prossedi, una cittadina in provincia di Latina, e. Leggi anche: Picchia e segrega la sorella in una stanza: dopo oltre 20 anni la donna è libera Soccorsa e accompagnata in ospedale Sono stati i passanti che l’hanno vista camminare sulla Monti Lepini ad allertare il 118 e i sanitari sono corsi e ...

