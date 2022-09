Great Nnachi racconta il limbo di una 18enne in attesa della cittadinanza: “A volte non so chi sono. E non sono potuta andare ai mondiali” (Di sabato 17 settembre 2022) Nel giorno del 18esimo compleanno tempo per festeggiare non ne ha avuto. Finita scuola, è andata ad allenarsi, come fa sei giorni su sette da alcuni anni ormai. Una compagna di squadra le ha portato una torta, ma sulla pista di atletica nessuno aveva un accendino per le candeline. La festa sarà in un altro momento. Great Nnachi, nata a Torino da genitori nigeriani, è diventata maggiorenne e pensa soltanto a una cosa: ottenere la cittadinanza italiana, la chiave di volta per un’atleta talmente talentuosa che la Federazione italiana di atletica leggera ha dovuto cambiare le regole pur di riconoscerle il record italiano di salto con l’asta nella categoria cadetti. “Nelle scorse settimane sono andata in questura a informarmi – racconta in una sosta tra un salto e un altro allo stadio Primo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 17 settembre 2022) Nel giorno del 18esimo compleanno tempo per festeggiare non ne ha avuto. Finita scuola, è andata ad allenarsi, come fa sei giorni su sette da alcuni anni ormai. Una compagna di squadra le ha portato una torta, ma sulla pista di atletica nessuno aveva un accendino per le candeline. La festa sarà in un altro momento., nata a Torino da genitori nigeriani, è diventata maggiorenne e pensa soltanto a una cosa: ottenere laitaliana, la chiave di volta per un’atleta talmente talentuosa che la Federazione italiana di atletica leggera ha dovuto cambiare le regole pur di riconoscerle il record italiano di salto con l’asta nella categoria cadetti. “Nelle scorse settimaneandata in questura a informarmi –in una sosta tra un salto e un altro allo stadio Primo ...

