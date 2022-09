Elezioni, gazebo distrutti e aggressioni: il clima d’odio non risparmia nessuno. Il caso più grave a Napoli (Di sabato 17 settembre 2022) Tre episodi di atti vandalici e intimidazioni a Milano e un’aggressione fisica a Napoli: la giornata politica di oggi è stata inquinata da una serie di azioni di differente gravità, ma che restituiscono ancora una volta gli effetti del clima avvelenato della campagna elettorale. A farne le spese stavolta, oltre a FdI, sono stati anche Pd e Terzo polo, i cui banchetti sono stati presi di mira a Milano, e Impegno civico, che a Napoli ha registrato una vera e propria aggressione ai danni dei propri militanti. L’aggressione ai militanti di Impegno civico a Napoli L’aggressione ai militanti di Impegno civico si è verificata dopo la passeggiata elettorale di Luigi Di Maio nelle strade del centro storico partenopeo. Gli attivisti impegnati al gazebo di Via Duomo, secondo quanto riferito dallo stesso ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 17 settembre 2022) Tre episodi di atti vandalici e intimidazioni a Milano e un’aggressione fisica a: la giornata politica di oggi è stata inquinata da una serie di azioni di differente gravità, ma che restituiscono ancora una volta gli effetti delavvelenato della campagna elettorale. A farne le spese stavolta, oltre a FdI, sono stati anche Pd e Terzo polo, i cui banchetti sono stati presi di mira a Milano, e Impegno civico, che aha registrato una vera e propria aggressione ai danni dei propri militanti. L’aggressione ai militanti di Impegno civico aL’aggressione ai militanti di Impegno civico si è verificata dopo la passeggiata elettorale di Luigi Di Maio nelle strade del centro storico partenopeo. Gli attivisti impegnati aldi Via Duomo, secondo quanto riferito dallo stesso ...

SoniaLaVera : RT @SecolodItalia1: Elezioni, gazebo distrutti e aggressioni: il clima d’odio non risparmia nessuno. Il caso più grave a Napoli https://t.c… - SecolodItalia1 : Elezioni, gazebo distrutti e aggressioni: il clima d’odio non risparmia nessuno. Il caso più grave a Napoli… - bonavits2 : RT @EnricoLettaPD: Cari elettori, nonostante il mio ruolo mi obblighi a presenziare ad ogni cazzo di gazebo del PD, per via di queste cazzo… - EnricoLettaPD : Cari elettori, nonostante il mio ruolo mi obblighi a presenziare ad ogni cazzo di gazebo del PD, per via di queste… - massimo75829469 : RT @augussori: Con i militanti della #Lega di Lodi al gazebo organizzato in vista delle prossime elezioni politiche. #Lodi #Lodigiano #25s… -