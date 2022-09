Deulofeu, il giocatore confessa: “Sono stato ad un passo dal Napoli” (Di sabato 17 settembre 2022) Gerard Deulofeu, calciatore dell’Udinese, in un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN ha confermato la sua vicinanza al Napoli sebbene poi la trattativa sia sfumata. Ecco cosa ha rivelato l’attaccante. Affare saltato “Sono stato vicino al Napoli, è vero, ma io ho cambiato ruolo negli ultimi due anni: non Sono più un esterno come lo ero L'articolo Leggi su dailynews24 (Di sabato 17 settembre 2022) Gerard, calciatore dell’Udinese, in un’intervista rilasciata ai microfoni di DAZN ha confermato la sua vicinanza alsebbene poi la trattativa sia sfumata. Ecco cosa ha rivelato l’attaccante. Affare saltato “vicino al, è vero, ma io ho cambiato ruolo negli ultimi due anni: nonpiù un esterno come lo ero L'articolo

