Vertice Putin-Xi Jinping | Sisci | “La Cina gioca d’astuzia”

(Di venerdì 16 settembre 2022) A Samarcanda è andata in scena la "separazione consensuale" tra la Cina di Xi Jinping e la Russia di Vladimir Putin, con l'"indicazione" che la politica estera del gigante asiatico "potrebbe cambiare" e che esiste un "doppio punto di frattura" nei rapporti – da sempre di interesse – tra i due Paesi: l'Asia centrale, oltre all'Ucraina. Ne parla con l'Adnkronos il sinologo Francesco Sisci. In Asia centrale Russia e Cina sgomitano da tempo per l'influenza e l'area appare al cuore della strategia del leader cinese che si avvia verso un inedito terzo mandato da leader al Congresso del Partito comunita cinese di metà ottobre. Pechino, osserva Sisci, si impegna a "sostenere il Kazakistan"

Sono passati più di sette mesi dalla "partnership senza limiti" annunciata da Xi Jinping e Putin a Pechino e quasi altrettanti mesi dall'invasione russa dell'Ucraina. E ora a Samarcanda "la Cina ha cercato di prendere le distanze". Parlando al vertice dell'Organizzazione per la cooperazione di Shanghai, in corso a Samarcanda, Putin ha evidenziato come la politica attuata dalla Russia sia 'priva di qualsiasi egoismo'. A Samarcanda è andata in scena la "separazione consensuale" tra la Cina di Xi Jinping e la Russia di Vladimir Putin, con l'"indicazione" che la politica estera del gigante asiatico "potrebbe cambiare". Sul tavolo le difficoltà russe in Ucraina e le possibilità per un cessate il fuoco. Ma anche il rilancio della "Belt and Road".