Totti-Blasi | Facchinetti scatena la bufera nel suo show e lascia lo studio

Quest'oggi a 105 Kaos, programma radiofonico condotto da Francesco Facchinetti, è accaduto un episodio inatteso. Ad un certo punto della diretta, è saltato fuori l'argomento inerente la fine del matrimonio tra Francesco Totti e Ilary Blasi. In quel momento, però, Facchinetti ha perso completamente le staffe. Il presentatore ha dichiarato di non voler parlare della faccenda e si è mostrato piuttosto spazientito, al punto da lasciare addirittura lo studio prima della fine della trasmissione. Il protagonista ha commentato la cosa sui social ed ha ammesso di essere cosciente di aver sbagliato e non solo. Francesco sa anche che con questo gesto potrebbe addirittura rischiare il posto.

