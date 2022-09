Simon Kjaer, difensore del Milan : " Contro il Napoli gara importante " (Di venerdì 16 settembre 2022) A pochi giorni dalla sfida tra Milan e Napoli, Simon Kjaer ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della squadra rossonera, ecco cosa ha dichiarato in merito alla gara di domenica : " Il Napoli sta facendo molto bene. Sarà una partita importante, non voglio dire decisiva perchè è ancora presto, però ci dà un segnale per dirci dove siamo. Più punti fai prima del Mondiale più hai grande vantaggio perchè ci saranno una marea di partite. Dobbiamo far vedere al Napoli ed ai tifosi che a San Siro facciamo di tutto per vincere". Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 16 settembre 2022) A pochi giorni dalla sfida traha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali della squadra rossonera, ecco cosa ha dichiarato in merito alladi domenica : " Ilsta facendo molto bene. Sarà una partita, non voglio dire decisiva perchè è ancora presto, però ci dà un segnale per dirci dove siamo. Più punti fai prima del Mondiale più hai grande vantaggio perchè ci saranno una marea di partite. Dobbiamo far vedere aled ai tifosi che a San Siro facciamo di tutto per vincere".

