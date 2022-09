Sileri, 'carenza medici non si batte abolendo numero chiuso' (Di venerdì 16 settembre 2022) Milano, 15 set. (Adnkronos Salute) - "E' semplicistico pensare che si possa superare la carenza di personale medico abolendo il numero chiuso" nelle Facoltà universitarie di medicina. "Il problema non è a monte, ma a valle: la sanità pubblica... Leggi su today (Di venerdì 16 settembre 2022) Milano, 15 set. (Adnkronos Salute) - "E' semplicistico pensare che si possa superare ladi personale medicoil" nelle Facoltà universitarie dina. "Il problema non è a monte, ma a valle: la sanità pubblica...

telodogratis : Sileri, ‘carenza medici non si batte abolendo numero chiuso’ - Lopinionista : Sileri: 'La carenza di medici non si batte abolendo il numero chiuso' - Parlamenteide : Ore 12:05 - Sileri: «Abolire numero chiuso non risolve carenza dei medici» - BasicLifeSupp : Medici. Sileri: “Per fermare la carenza la soluzione non è abolizione del numero chiuso” - Stefano21307153 : @EnricoLetta On. @EnricoLetta, se si fossero portati tutti i #convenzionatiinterni a completamento orario, la care… -