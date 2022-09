Salernitana - Lecce 1 - 2 | i salentini sbancano l' Arechi | prima vittoria in A - Sport - Calcio - quotidiano net

EnricoTurcato : Lecce-Monza Bologna-Fiorentina Juventus-Salernitana Un’altra domenica da dimenticare per arbitri e VAR. Decisioni… - sportli26181512 : Serie A, la domenica del 7° turno anticipa la sosta: il programma e la classifica provvisoria: Si riporta di seguit… - MasterJoelCule5 : Resumen de la jornada de Seri A Salernitana 1 Lecce 2 Bolonia 0 Empoli 1 Spezia 2 Sampdoria 1 Torino 0 Sassuolo 1 - FreddyChurch22 : RT @Maximoffstanacc: Il Lecce batte la Salernitana senza Chiesa Pogba e Di Maria Allegri: - ChangeRealityTV : RT @SgtAladin: Clamoroso !!!! Il Lecce batte la Salernitana senza Pogba Di Maria e Chiesa .....incredibile #AllegriOut -

Le probabili formazioni di(3 - 5 - 2): Sepe; Brown, Daniliuc, Gyomber; Candreva, L. Coulibaly, Maggiore, Vilhena, Mazzocchi; Bonazzoli, Dia. Allenatore: Nicola.......45 Pyunik - Slovan Bratislava 2 - 0 21:00 RFS - Heart of Midlothian 0 - 2 21:00 Istanbul Basaksehir - Fiorentina 3 - 0 Visualizza Conference League CALCIO - SERIE A 20:45BASKET - ...Il tecnico bianconero sempre a rischio dopo il doppio ko in Champions e la partenza lenta in campionato. Tuchel la prima alternativa ...Stasera a S. Siro il big match contro il Napoli darà interessanti indicazioni sui rapporti di forza là in alto in classifica. Negli ultimi anni i partenopei in casa del ...