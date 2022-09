Momento di commozione a Westminster Hall, i quattro figli della regina Elisabetta II a capo chino attorno al feretro – Il video (Di venerdì 16 settembre 2022) Dalla camera ardente della regina Elisabetta II arriva un altro Momento di commozione: i 4 figli della sovrana, re Carlo III, i principi Anna, Andrea ed Edoardo hanno svolto il loro turno di veglia ognuno ai quattro lati del feretro della madre. I quindici minuti di servizio sono stati osservati dagli eredi a capo chino, circondati dal picchetto d’onore della Guardia Reale e dei custodi della Torre di Londra. Tutti e quattro i figli hanno indossato l’uniforme militare, compreso Andrea, il terzo per ordine di nascita che non gode di titoli reali. La veglia alla regina madre è stata osservata dalla ... Leggi su open.online (Di venerdì 16 settembre 2022) Dalla camera ardenteII arriva un altrodi: i 4sovrana, re Carlo III, i principi Anna, Andrea ed Edoardo hanno svolto il loro turno di veglia ognuno ailati delmadre. I quindici minuti di servizio sono stati osservati dagli eredi a, circondati dal picchetto d’onoreGuardia Reale e dei custodiTorre di Londra. Tutti ehanno indossato l’uniforme militare, compreso Andrea, il terzo per ordine di nascita che non gode di titoli reali. La veglia allamadre è stata osservata dalla ...

