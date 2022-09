Le pesanti critiche a Buckingham Palace hanno convinto re Carlo a fare dietro front: il principe Harry indosserà la divisa ma solo alla veglia (Di venerdì 16 settembre 2022) Il principe Harry comincia a prendersi la rivincita. In un sorprendente colpo di scena, Buckingham Palace ha deciso di mettere temporaneamente da parte i dissidi causati dalla Megxit e dal susseguente ritiro delle cariche militari del principe, consentendo al secondogenito di Carlo III di indossare la sua divisa militare sabato prossimo, durante una veglia speciale per la regina. Il ... Leggi su iodonna (Di venerdì 16 settembre 2022) Ilcomincia a prendersi la rivincita. In un sorprendente colpo di scena,ha deciso di mettere temporaneamente da parte i dissidi causati dMegxit e dal susseguente ritiro delle cariche militari del, consentendo al secondogenito diIII di indossare la suamilitare sabato prossimo, durante unaspeciale per la regina. Il ...

