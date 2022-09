Lazio | le trasferte sono un tabù | la statistica lo certifica

(Di venerdì 16 settembre 2022) Lain questa stagione sta vivendo un vero e propriotrasferta: unanegativa ne dà la conferma Lain questa stagione sta vivendo un vero e propriolontano dall’Olimpico, dove fino ad ora i biancocelesti non hanno mai vinto. In campionatoarrivati i pareggi con Torino e Sampdoria, mentre in Europa è arrivato il pesante ko di ieri con il Midtjylland. Ora a Cremona domenica si dovrà invertire questa rotta a dir poco negativa. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Ieri i danesi hanno letteralmente umiliato la, una volta un allenatore si sarebbe dimesso ... p erchè i tifosi fanno migliaia di chilometri per seguire leeuropee e non meritano ...Se non si affrontano questecon la testa giusta, si rischiano bruttissime figure. Nella prossima giornata di Europa League, lase la vedrà contro lo Sturm , sempre in trasferta....Era doveroso farlo e forse non è ancora abbastanza. Dopo l'incommentabile batosta subita ieri contro il Midtjylland nella seconda giornata di Europa League, la Lazio ha ringraziato i ...Anche Daniele Rugani rientra nella lista di quei calciatori che hanno iniziato con il piede sbagliato questa stagione con la Juventus ...