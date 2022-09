GazzettAvellino : I Racconti di Dioniso, appuntamento alle Tombe Romane con l’attrice Rosaria De Cicco per lo spettacolo “Pompeii”. - irpiniatimes1 : I Racconti di Dioniso, appuntamento ad Avella alle Tombe Romane con l'attrice Rosaria De Cicco per lo spettacolo 'P… - GiornaleLORA : I RACCONTI DI DIONISO I edizione Rassegna di spettacoli VILLA DEI QUINTILI - CulturSocialArt : I RACCONTI DI DIONISO: LE BACCANTI e ALDIQUALDILÀ #cultursocialart #csa #eventicultursocialart #lazio #roma #ostia… -

Orticalab

Nuovo appuntamento per "Idi" presso la suggestiva ed incantevole location delle Tombe Romane di Avella domenica 18 settembre alle ore 19:00. I mausolei avellani ospiteranno il monologo teatrale " Pompeii " ...... festival che Teatro direalizza a Vercelli in collaborazione con Iraa Theatre / Cuocolo ... ha vinto il "Premio Mare di costa 2020", a seguire la raccolta "Lui dorme e altri", premiato ... I Racconti di Dioniso, appuntamento alle Tombe Romane con l’attrice Rosaria De Cicco per lo spettacolo "Pompeii" Nuovo appuntamento per “I racconti di Dioniso” presso la suggestiva ed incantevole location delle Tombe Romane di Avella domenica 18 settembre alle ore 19:00. I mausolei avellani ospiteranno il monolo ...