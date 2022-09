I quattro errori in quattro giorni che rivelano la vera di Meloni (Di venerdì 16 settembre 2022) quattro errori in quattro giorni è un record. Giorgia Meloni evidentemente non si tiene e appena è davanti alle scelte concrete esce al naturale: lo spostamento a destra in ben quattro occasioni contraddice il plateale tentativo di camuffamento/accreditamento che le stava riuscendo e sta rischiando di compromettere gli sforzi fatti e di dar ragione a chi la avversa bollandola come la versione italiana di madame Le Pen e mister Orbàn. A questo punto parte dell’opinione pubblica di destra ma moderata nonché quei pezzi di establishment cui facevamo riferimento nell’articolo di ieri potrebbero mutare opinione o quantomeno sospendere il giudizio sulla vincitrice annunciata delle elezioni. Già, tutta colpa dell’amico Orbàn (con il polacco ... Leggi su linkiesta (Di venerdì 16 settembre 2022)inè un record. Giorgiaevidentemente non si tiene e appena è davanti alle scelte concrete esce al naturale: lo spostamento a destra in benoccasioni contraddice il plateale tentativo di camuffamento/accreditamento che le stava riuscendo e sta rischiando di compromettere gli sforzi fatti e di dar ragione a chi la avversa bollandola come la versione italiana di madame Le Pen e mister Orbàn. A questo punto parte dell’opinione pubblica di destra ma moderata nonché quei pezzi di establishment cui facevamo riferimento nell’articolo di ieri potrebbero mutare opinione o quantomeno sospendere il giudizio sulla vincitrice annunciata delle elezioni. Già, tutta colpa dell’amico Orbàn (con il polacco ...

