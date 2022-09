Giornate Europee del Patrimonio | Janua aderisce con doppia iniziativa | spazio ai racconti e a Fantàsia

(Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il 24 ed il 25 settembre 2022 tornano le GEP,delche hanno come tema “culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” e- Museo delle Streghe di Beneventoanche quest’anno all’(https://cultura.gov.it/evento/cera-una-volta-alle-origini-del-mito) Nell’ottica della conservazione dei beni immateriali,promuove l’evento “C’era una volta… all’origine del mito”. All’interno del museo verrà allestita una postazione per i visitatori, ma anche per chi è semplicemente di passaggio, dove sarà possibile raccontare storie, favole e cunti della tradizione, nonché antichi miti e leggende (appuntamento inserito all’interno degli orari di visita museale). Beni ...

