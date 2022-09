Giornata SLA in Campania, AISLA annuncia contributo straordinario (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Una misura eccezionale, mai adottata finora. In occasione della Giornata Nazionale del 18 settembre, AISLA – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – lancia un contributo straordinario per i propri soci: tutti i fondi raccolti con l’iniziativa saranno utilizzati per alleviare le conseguenze del caro energia. Una gara di generosità che va ben oltre al solo donare, ma ci riporta al senso più profondo di essere comunità. E mentre si sente parlare sempre più di austerity, le gravi conseguenze della crisi economica ed energetica stanno provocando pesanti conseguenze sulla vita di molte persone affette da SLA. La Giornata Nazionale diventa, così, l’occasione per AISLA di offrire un aiuto tangibile: un’erogazione a fondo perduto a sostegno dei ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Tempo di lettura: 4 minutiNapoli – Una misura eccezionale, mai adottata finora. In occasione dellaNazionale del 18 settembre,– Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica – lancia unper i propri soci: tutti i fondi raccolti con l’iniziativa saranno utilizzati per alleviare le conseguenze del caro energia. Una gara di generosità che va ben oltre al solo donare, ma ci riporta al senso più profondo di essere comunità. E mentre si sente parlare sempre più di austerity, le gravi conseguenze della crisi economica ed energetica stanno provocando pesanti conseguenze sulla vita di molte persone affette da SLA. LaNazionale diventa, così, l’occasione perdi offrire un aiuto tangibile: un’erogazione a fondo perduto a sostegno dei ...

