Elezioni | Calenda | ' io mi sono fatto le canne ma è sbagliato | non è una cosa positiva per i ragazzi'

Roma, 16 set. (Adnkronos) - "sono per la depenalizzazione ma non per la legalizzazione della cannabis. Voglio poter dire a mio figlio che è una cosa sbagliata". Lo ha detto Carlo Calenda al sito del Corriere della sera. "Farsi le canne non è una cosa positiva e allegra, specie per i giovani. Io in un periodo della mia vita mi sono fatto le canne, non è stato un periodo felice, non credo mi abbia aiutato quel periodo", ha spiegato il leader di Azione.

