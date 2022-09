Di Maio dimentica di essere il capo della diplomazia e prova a sfruttare il dossier Usa (Di venerdì 16 settembre 2022) Il ministro contro la Lega: voleva autorizzare i fondi da Stati stranieri. Ma il M5s, il suo ex partito, ebbe rapporti con Chavez e Putin Leggi su ilgiornale (Di venerdì 16 settembre 2022) Il ministro contro la Lega: voleva autorizzare i fondi da Stati stranieri. Ma il M5s, il suo ex partito, ebbe rapporti con Chavez e Putin

gian_valentini : @matteosalvinimi Riprende Di maio per essersi fatto portare in trionfo dai suoi elettori e dimentica che lui ha avu… - gjscco : RT @MariaAversano1: @F_DUva @impegno_civico Pagliaccio tu e quell'infame di Di Maio! Il popolo grillino non dimentica! - MariaAversano1 : @F_DUva @impegno_civico Pagliaccio tu e quell'infame di Di Maio! Il popolo grillino non dimentica! - mpiacenonaver1 : @meleditalia E dimentica pure Di Maio... - Sario2022 : @CarloCalenda @GiuseppeConteIT Tu ci sei stato una volta per caso ed hai combinato un disastro a Taranto, è per que… -