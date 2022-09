Come acquisire dolcezza e sicurezza (Di venerdì 16 settembre 2022) Il valore aggiunto della dolcezza mista a sicurezza Spesso si parla di determinazione, durezza, voglia di farcela, sicurezza. Ma quanto questi valori e queste caratteristiche declinazioni dell’atteggiamento guadagnano e si arricchiscono se ci si mette una dose di dolcezza? Di certo si guadagna in fascino, portamento, postura e stima altrui. Si tratta di una dote che si sviluppa prima di tutto a partire dalla dolcezza che si ha verso se stessi/e e i propri aspetti fragili, vulnerabili, delicati. A volte i social media, i film e altre fonti di ispirazione a portata di mano ci propongono esempi di uomini e donne che, per sembrare sicuri/e, perdono tutta la loro delicatezza. Accade molto nel caso delle donne in carriera, che simulano e mimano comportamenti estremamente maschilisti e ambiziosi ma nel senso ... Leggi su dilei (Di venerdì 16 settembre 2022) Il valore aggiunto dellamista aSpesso si parla di determinazione, durezza, voglia di farcela,. Ma quanto questi valori e queste caratteristiche declinazioni dell’atteggiamento guadagnano e si arricchiscono se ci si mette una dose di? Di certo si guadagna in fascino, portamento, postura e stima altrui. Si tratta di una dote che si sviluppa prima di tutto a partire dallache si ha verso se stessi/e e i propri aspetti fragili, vulnerabili, delicati. A volte i social media, i film e altre fonti di ispirazione a portata di mano ci propongono esempi di uomini e donne che, per sembrare sicuri/e, perdono tutta la loro delicatezza. Accade molto nel caso delle donne in carriera, che simulano e mimano comportamenti estremamente maschilisti e ambiziosi ma nel senso ...

