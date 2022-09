Bomba d’acqua nelle Marche | sette morti e diversi dispersi | tra cui un bambino che era in braccio alla madre Lei è salva A Senigallia straripa il Misa

Agenzia_Ansa : Maltempo: bomba d'acqua nelle Marche, si temono dispersi. Paura nel paesino di Cantiano, strade come torrenti. Il s… - repubblica : Bomba d'acqua nelle Marche, e' strage: sei morti e tre dispersi, tra cui una mamma con il suo bambino - fanpage : ???? ULTIM'ORA Sei morti e almeno 3 dispersi: è tragico il bilancio della bomba d'acqua che si è abbattuta nella nott… - MilanistaPelato : RT @Agenzia_Ansa: VIDEO | Strade come torrenti a Senigallia dopo la bomba d'acqua che ha colpito le Marche causando morti e dispersi #ANSA… - LailaSimoncelli : RT @Avvenire_Nei: Clima. Marche, bomba d'acqua. Sette morti e tre dispersi -

... le prime avvisaglie erano arrivate dal mattino, con una pioggia incessante che attorno alle 19 si è trasformata in, facendo cadere in due ore circa 400 millimetri, la quantità ...Il sindaco di Senigallia, Massimo Olivetti, che da ieri sera ha utilizzato il sito del Comune e la pagina facebook dell'istituzione e sua per dialogare con i cittadini prima e dopo lae ...