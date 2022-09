Atalanta, Okoli: «Toloi e Demiral mi aiutano. Roma? Non è solo Abraham e Dybala» (Di venerdì 16 settembre 2022) Il difensore dell’Atalanta Okoli ha parlato dell’inizio di stagione con la squadra nerazzurra Caleb Okoli, difensore dell’Atalanta, ha parlato a L’Eco di Bergamo dell’inizio di stagione con la maglia nerazzurra. OBIETTIVI – «Per ora non ce ne siamo posti: ora abbiamo in testa solo la Roma, poi arriveranno le altre partite. Siamo contenti della classifica, ma ora non ci pensiamo. Avere la miglior difesa in A è una soddisfazione: in queste prime gare siamo riusciti a subire poco. Con Toloi e Demiral, che sono straordinari, è tutto più facile, loro mi aiutano e mi consigliano». CRITICHE – «Sicuramente non è la prima volta che succede e dico che è sbagliato scrivere certe cose sui social. Non credo sia una cosa normale, anche se ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 16 settembre 2022) Il difensore dell’ha parlato dell’inizio di stagione con la squadra nerazzurra Caleb, difensore dell’, ha parlato a L’Eco di Bergamo dell’inizio di stagione con la maglia nerazzurra. OBIETTIVI – «Per ora non ce ne siamo posti: ora abbiamo in testala, poi arriveranno le altre partite. Siamo contenti della classifica, ma ora non ci pensiamo. Avere la miglior difesa in A è una soddisfazione: in queste prime gare siamo riusciti a subire poco. Con, che sono straordinari, è tutto più facile, loro mie mi consigliano». CRITICHE – «Sicuramente non è la prima volta che succede e dico che è sbagliato scrivere certe cose sui social. Non credo sia una cosa normale, anche se ...

