Alluvione nelle Marche | il numero delle vittime sale a 11

matteorenzi : La tragedia della #alluvione nelle Marche è atroce. La nostra vicinanza a famiglie e feriti si unisce alla gratitud… - TgLa7 : ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria all… - TgLa7 : ??MALTEMPO?? Alluvione nelle Marche, dove in alcune zone, in poche ore sono caduti oltre 400mm di pioggia, l'equivale… - Handwriting01 : RT @TgLa7: ??ULTIMORA?? Esondato il fiume Misa a Senigallia. Situazione critica nelle Marche investite da una vera e propria alluvione. Diver… - EffimeraAlkimia : RT @MMmarco0: L'alluvione nelle Marche assume connotati disastrosi e drammatici. Si registrano al momento 6 morti e 3 dispersi. https://t.c… -

Sale a dieci vittime e quattro dispersi il bilancio dell'che ha colpito nella notte le Marche. È quanto ha comunicato la prefettura di Ancona alla ...prevedere" "Il violento nubifragio...... sempre in questo suo post su twitter, dopo aver rivelato di essere rimasta davvero senza parole di fronte a determinate immagini di devasto legate all'Marche, non ha fatto mancare la ...Varese, meteo per Venerdì 16 Settembre 2022. Giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, temperature comprese tra 16 e 27°C ...Le scene apocalittiche delle Marche, con interi paesi letteralmente sommersi dall'alluvione, hanno un'origine molto lontana. Il maxi temporale che ha scaricato 419 millimetri di pioggia in ...