Alluvione Marche, i sindaci: “Allerta rimasta gialla e noi impotenti”. Sotto accusa il sistema di valutazione. “Ma prevedere era impossibile” (Di venerdì 16 settembre 2022) La pioggia registrata fra il pomeriggio e la sera di giovedì 15 settembre nelle Marche è risultata essere la più intensa degli ultimi 10 anni: lo ha detto il monitoraggio del Cnr-Irp. Gli allagamenti hanno raggiunto il primo piano delle case e le strade si sono trasformate in torrenti: il fiume Misa a Sanigallia ha esondato. Un’emergenza scoppiata in poche ore che provocato morti, feriti e dispersi. L’Allerta, però, è rimasta gialla. Uno stato di allarme abbastanza basso che ha lasciato i sindaci senza strumenti di intervento. Lo ha fatto sapere per esempio Maurizio Greci, sindaco di Sassoferrato, a Radio Capital: “Non avevamo ricevuto nessuna avvertimento particolare, soltanto una Allerta gialla della Protezione civile per vento e pioggia. Niente che potesse far ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 16 settembre 2022) La pioggia registrata fra il pomeriggio e la sera di giovedì 15 settembre nelleè risultata essere la più intensa degli ultimi 10 anni: lo ha detto il monitoraggio del Cnr-Irp. Gli allagamenti hanno raggiunto il primo piano delle case e le strade si sono trasformate in torrenti: il fiume Misa a Sanigallia ha esondato. Un’emergenza scoppiata in poche ore che provocato morti, feriti e dispersi. L’, però, è. Uno stato di allarme abbastanza basso che ha lasciato isenza strumenti di intervento. Lo ha fatto sapere per esempio Maurizio Greci, sindaco di Sassoferrato, a Radio Capital: “Non avevamo ricevuto nessuna avvertimento particolare, soltanto unadella Protezione civile per vento e pioggia. Niente che potesse far ...

