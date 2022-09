"Xi Jinping e Putin si vedono? Ecco la verità": Rampini ora vuota il sacco (Di giovedì 15 settembre 2022) Vladimir Putin e Xi Jinping si vedranno a Samarcanda, "vera capitale storica della via della seta, al centro di un complesso reticolato di rotte terrestri e navali". Samarcanda il 15 settembre, spiega Federico Rampini nel suo video-editoriale sul sito del Corriere della Sera, "sarà sede di un summit storico in cui si incontreranno Putin e Xi Jinping (nella sua prima trasferta all'estero). Il primo incontro dal vivo. Sarà un vertice molto delicato tra i due, che verrà raccontato con un tripudio di trionfalismi", osserva il giornalista. "Le due potenze anti occidentali continueranno a dire che siamo decadenti e si compiaceranno del fatto che gran parte dell'umanità non prende posizione sulla guerra in Ucraina. Ci sono nazioni neutrali in Africa, in Sudamerica e in Asia. Possono sicuramente gongolare ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Vladimire Xisi vedranno a Samarcanda, "vera capitale storica della via della seta, al centro di un complesso reticolato di rotte terrestri e navali". Samarcanda il 15 settembre, spiega Federiconel suo video-editoriale sul sito del Corriere della Sera, "sarà sede di un summit storico in cui si incontrerannoe Xi(nella sua prima trasferta all'estero). Il primo incontro dal vivo. Sarà un vertice molto delicato tra i due, che verrà raccontato con un tripudio di trionfalismi", osserva il giornalista. "Le due potenze anti occidentali continueranno a dire che siamo decadenti e si compiaceranno del fatto che gran parte dell'umanità non prende posizione sulla guerra in Ucraina. Ci sono nazioni neutrali in Africa, in Sudamerica e in Asia. Possono sicuramente gongolare ...

