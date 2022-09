Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2022 ore 12:30 (Di giovedì 15 settembre 2022) Viabilità DEL 15 SETTEMBRE 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLazioNE RIPRISTINATA E TRAFFICO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’APPIA. TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA POI A POMEZIA, SU VIA DEI CASTELLI RomaNI, TRA VIA CAMPOBELLO E LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI. ANDIAMO INFINE SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TRIGORIA E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 15 settembre 2022)DEL 15 SETTEMBREORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCONE RIPRISTINATA E TRAFFICO SCORREVOLE AD ECCEZIONE DI RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA INTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’APPIA. TRAFFICO RALLENTATO IN TRATTI SALTUARI DELLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; TRAFFICO INTENSO SULLA CASILINA TRA FINOCCHIO E TOR BELLA MONACA NELLE DUE DIREZIONI. SI RALLENTA POI A POMEZIA, SU VIA DEI CASTELLINI, TRA VIA CAMPOBELLO E LA VIA DEL MARE NELLE DUE DIREZIONI. ANDIAMO INFINE SULLA PONTINA DOVE SI PROCEDE A RILENTO TRA TRIGORIA E SPINACETO IN DIREZIONE DELLA CAPITALE; DA FEDERICO MONTI E ASTRAL INFOMOBILITÀ ...

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #15-09-2022 - romamobilita : #Roma #viabilità traffico congestionato a via Cola di Rienzo, tra piazza del Risorgimento e il lungotevere Prati - romamobilita : #Roma #viabilità traffico congestionato su via di Casal del Marmo, tra Ottavia e via Trionfale - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico molto intenso su viale del Muro Torto, tra via Veneto e piazzale Flaminio - romamobilita : #Roma #viabilità Viabilità molto rallentata su viale Adriatico, tra via Adamello e via Abetone e a via Ugo Ojetti,… -

Addio allo stadio di San Siro: sarà completamente demolito Lo stadio di San Siro sara' 'completamente demolito': e' quanto prevede il dossier che Milan e Inter hanno inviato a Roma, in vista dell'avvio del dibattito pubblico, in seguito alla riduzione delle volumetrie previste dal Piano di governo del territorio (Pgt) per la realizzazione del nuovo stadio. Una riduzione, si ... Viabilità Roma Regione Lazio del 15 - 09 - 2022 ore 11:30 VIABILITÀ DEL 15 SETTEMBRE 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA ROMA - FIUMICINO E L'... RomaDailyNews Lo stadio di San Siro sara' 'completamente demolito': e' quanto prevede il dossier che Milan e Inter hanno inviato a, in vista dell'avvio del dibattito pubblico, in seguito alla riduzione delle volumetrie previste dal Piano di governo del territorio (Pgt) per la realizzazione del nuovo stadio. Una riduzione, si ...DEL 15 SETTEMBRE 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ... PERMANGONO TUTTAVIA RALLENTAMENTI IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LO SVINCOLO PER LA- FIUMICINO E L'... Viabilità Roma Regione Lazio del 15-09-2022 ore 10:30 - RomaDailyNews