TPI Fest 2022 | la diretta della prima serata del Festival

Leggi su tpi

(Di giovedì 15 settembre 2022) di The Post Internazionale Al via oggi, 15 settembre, il TPI, ilival di The Post Internazionale, che va in scena per tre serate dal 15 al 17 settembre alla tettoia Nervi di Bologna, in piazza Lucio Dalla. Un’occasione per confrontarsi e ascoltare alcuni tra i principali leader politici, ad una settimana dal voto. Questa sera al TPIinterverranno, tra gli altri, il sindaco di Bologna Matteo Lepore, Aboubakar Soumahoro, Pierluigi Bersani, Matteo Ricci, Alessandro Di Battista, Nicola Fratoianni, Roberta Pinotti e Fabiana Dadone. Di seguito ladi oggi. Ore 19 – Inizia ladel TPIa Bologna TPI...