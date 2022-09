“Scurdámmoce ‘o passato”: il Pd dimentica gli insulti ricevuti e va in ginocchio da De Luca (Di giovedì 15 settembre 2022) Scurdámmoce ‘o passato. Ma sì, diamo un potente colpo di spugna agli insulti e alle contumelie dei mesi e degli anni scorsi. Il solito “contrordine compagni“. E questa vola per dire che Vincenzo De Luca, alias o’ Sceriffo, per il Pd non è più un problema bensì una risorsa. Tanto da garantirgli la rielezione del figlio Piero in posizione ultra-blindata e da accontentarlo nella candidatura dei suoi innumerevoli braccidestri, a cominciare da Fulvio Bonavitacola, vero uomo forte della giunta campana. In cambio, il Pd nazionale di Enrico Letta chiede a De Luca appoggio pieno e incondizionato alla lista dem. Nel modo che il governatore conosce meglio e come egli stesso suggerì tempo fa agli amministratori salernitani in una riunione che credeva riservata e di cui invece tutti seppero tutto. A partire ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 15 settembre 2022)‘o. Ma sì, diamo un potente colpo di spugna aglie alle contumelie dei mesi e degli anni scorsi. Il solito “contrordine compagni“. E questa vola per dire che Vincenzo De, alias o’ Sceriffo, per il Pd non è più un problema bensì una risorsa. Tanto da garantirgli la rielezione del figlio Piero in posizione ultra-blindata e da accontentarlo nella candidatura dei suoi innumerevoli braccidestri, a cominciare da Fulvio Bonavitacola, vero uomo forte della giunta campana. In cambio, il Pd nazionale di Enrico Letta chiede a Deappoggio pieno e incondizionato alla lista dem. Nel modo che il governatore conosce meglio e come egli stesso suggerì tempo fa agli amministratori salernitani in una riunione che credeva riservata e di cui invece tutti seppero tutto. A partire ...

