Roma-HJK Helsinki, le formazioni ufficiali: Mourinho rilancia Vina e Zaniolo, in panchina Dybala e Abraham (Di giovedì 15 settembre 2022) Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez, Vina; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola; Zaniolo, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho. HJK HE... Leggi su calciomercato (Di giovedì 15 settembre 2022)(3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Ibanez,; Karsdorp, Cristante, Matic, Spinazzola;, Pellegrini; Belotti. All.. HJK HE...

OfficialASRoma : Tutte le info per chi sarà all'Olimpico! ??????? #RomaHJK - fantapazzcom : Difesa a 4 e turnover in avanti, Roma-HJK: le formazioni ufficiali - Paroladeltifoso : Europa League: formazioni ufficiali di Roma-*Hjk Helsinki - cmdotcom : #RomaHelsinki, le formazioni ufficiali: #Mourinho rilancia #Vina e #Zaniolo, in panchina #Dybala e #Abraham… - officialpm73 : RT @Alessandrozita: 50 tifosi della Fiorentina in Turchia diecimila in casa,stadio della Juve vuoto per una partita di Champions ROMA HJK H… -