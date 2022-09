Nuoto, Santo Condorelli squalificato 18 mesi per omissioni nei test anti-doping (Di giovedì 15 settembre 2022) Una brutta notizia riguarda il nuotatore italo-canadese Santo Condorelli. L’atleta, impegnato con l’Italia nelle ultime Olimpiadi di Tokyo con la staffetta 4×100 sl (batterie) poi argento nella Finale a Cinque Cerchi, è stato squalificato per 18 mesi dalla FINA per “whereabouts failure”. Si tratta di una violazione WADA che viene attribuita in caso di triplice inadempienza, nel corso dei 12 mesi, relativamente alla mancata o non corretta comunicazione dei propri spostamenti e all’essere irreperibile nel luogo e nell’orario indicato sul modulo Whereabouts per i test anti-doping: un documento che l’atleta trimestralmente è tenuto a compilare con la possibilità di apportare eventuali modifiche, ma sempre entro un termine stabilito. Una procedura che ha ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) Una brutta notizia riguarda il nuotatore italo-canadese. L’atleta, impegnato con l’Italia nelle ultime Olimpiadi di Tokyo con la staffetta 4×100 sl (batterie) poi argento nella Finale a Cinque Cerchi, è statoper 18dalla FINA per “whereabouts failure”. Si tratta di una violazione WADA che viene attribuita in caso di triplice inadempienza, nel corso dei 12, relativamente alla mancata o non corretta comunicazione dei propri spostamenti e all’essere irreperibile nel luogo e nell’orario indicato sul modulo Whereabouts per i: un documento che l’atleta trimestralmente è tenuto a compilare con la possibilità di apportare eventuali modifiche, ma sempre entro un termine stabilito. Una procedura che ha ...

