“Non mangia e non si lava, sta male”. Allarme per la bellissima vip, condizioni choc (Di giovedì 15 settembre 2022) Quanta invidia gravita attorno ai personaggi famosi ma, a volte, la vita agiata condotta dalle stelle internazionali non è poi così idilliaca. Spesso le incredibili possibilità delle quali dispongono, suscitano in loro insoddisfazione e non gli permettono di frenare, avere sani limiti. Inoltre la fama, soprattutto nell’era social, è sempre un’arma a doppio taglio. Il mondo, da qualche ora, è estremamente preoccupato per Cara Delevingne per via di un video. Pensare che sul web c’è persino chi l’ha paragonata alla compianta Amy Winehouse (1983-2011), entrata a far purtroppo parte della cosiddetta maledizione dei 27 anni, l’ età che ha visto la morte di tantissime altre mitiche star come a esempio Jimi Hendrix e Kurt Cobain dei Nirvana. La supermodella Cara Delevingne ne ha compiuti 30 poche settimane fa, però, nel video che ha fatto il giro del mondo, sembra più ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 15 settembre 2022) Quanta invidia gravita attorno ai personaggi famosi ma, a volte, la vita agiata condotta dalle stelle internazionali non è poi così idilliaca. Spesso le incredibili possibilità delle quali dispongono, suscitano in loro insoddisfazione e non gli permettono di frenare, avere sani limiti. Inoltre la fama, soprattutto nell’era social, è sempre un’arma a doppio taglio. Il mondo, da qualche ora, è estremamente preoccupato per Cara Delevingne per via di un video. Pensare che sul web c’è persino chi l’ha paragonata alla compianta Amy Winehouse (1983-2011), entrata a far purtroppo parte della cosiddettadizione dei 27 anni, l’ età che ha visto la morte di tantissime altre mitiche star come a esempio Jimi Hendrix e Kurt Cobain dei Nirvana. La supermodella Cara Delevingne ne ha compiuti 30 poche settimane fa, però, nel video che ha fatto il giro del mondo, sembra più ...

