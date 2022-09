Nasce l'anti-Nato. Putin e Xi Jinping, a Samarcanda il patto: verso la guerra totale (Di giovedì 15 settembre 2022) Le difficoltà militari sul fronte ucraino non sembrano scoraggiare la Russia, a cui l'alleata Cina ribadisce il sostegno in previsione del vertice della SCO, Shanghai Cooperation Organization, previsto fra domani e venerdì a Samarcanda, in Uzbekistan. Sostegno interessato, perché i cinesi acquisiscono sempre più credito geopolitico ed economico presso il Cremlino profittando delle sanzioni inflittegli dall'Occidente. Di fatto, Stati Uniti ed Europa, emarginando la Russia la spingono fra le braccia della Cina ancor più di quanto già accadeva negli anni scorsi. La Cina ringrazia, con i russi al suo fianco consolida un blocco alternativo all'Occidente per costruire il mondo multipolare, anelato dalla stessa Russia, che archivi l'egemonia Usa. E i due presidenti, Vladimir Putin e Xi Jinping, ne parleranno nell'antica città ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Le difficoltà militari sul fronte ucraino non sembrano scoraggiare la Russia, a cui l'alleata Cina ribadisce il sostegno in previsione del vertice della SCO, Shanghai Cooperation Organization, previsto fra domani e venerdì a, in Uzbekistan. Sostegno interessato, perché i cinesi acquisiscono sempre più credito geopolitico ed economico presso il Cremlino profittando delle sanzioni inflittegli dall'Occidente. Di fatto, Stati Uniti ed Europa, emarginando la Russia la spingono fra le braccia della Cina ancor più di quanto già accadeva negli anni scorsi. La Cina ringrazia, con i russi al suo fianco consolida un blocco alternativo all'Occidente per costruire il mondo multipolare, anelato dalla stessa Russia, che archivi l'egemonia Usa. E i due presidenti, Vladimire Xi, ne parleranno nell'ca città ...

