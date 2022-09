LIVE Coppa Sabatini 2022 in DIRETTA: sette in fuga a 120 km dall’arrivo, gruppo a 2’10” (Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.29 120 km al traguardo. 13.24 È sceso a 2’10” il vantaggio dei 7 fuggitivi. 13.20 In corsa è presente anche Egan Bernal. Il colombiano della INEOS Grenadiers, che ieri non è riuscito a terminare il Giro della Toscana, sta cercando di tornare in forma dopo il bruttissimo incidente di quest’inverno. 13.16 I favoriti odierni sono il russo Alexsandr Vlasov, al ritorno in corsa dopo il quinto posto al Tour de France 2022, e lo svizzero Marc Hirschi, reduce dalla vittoria al Giro di Toscana, ma attenzione anche al francese Guillaume Martin, allo spagnolo Alex Aranburu, al colombiano Daniel Martinez e al canadese Michael Woods. In casa Italia occhi puntati su Lorenzo Rota, Samuele Battistella e Vincenzo Albanese, corridori che andranno a caccia del colpaccio. 13.12 La scorsa ... Leggi su oasport (Di giovedì 15 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.29 120 km al traguardo. 13.24 È sceso a” il vantaggio dei 7 fuggitivi. 13.20 In corsa è presente anche Egan Bernal. Il colombiano della INEOS Grenadiers, che ieri non è riuscito a terminare il Giro della Toscana, sta cercando di tornare in forma dopo il bruttissimo incidente di quest’inverno. 13.16 I favoriti odierni sono il russo Alexsandr Vlasov, al ritorno in corsa dopo il quinto posto al Tour de France, e lo svizzero Marc Hirschi, reduce dalla vittoria al Giro di Toscana, ma attenzione anche al francese Guillaume Martin, allo spagnolo Alex Aranburu, al colombiano Daniel Martinez e al canadese Michael Woods. In casa Italia occhi puntati su Lorenzo Rota, Samuele Battistella e Vincenzo Albanese, corridori che andranno a caccia del colpaccio. 13.12 La scorsa ...

