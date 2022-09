Enrico Ajello nuovo direttore generale della Consob

newsfinanza : Consob, Enrico Ajello è il nuovo direttore generale - infoitinterno : Consob: Enrico Ajello nuovo direttore generale -

Agenzia askanews

è il nuovo Direttore Generale della Consob . L'incarico conferito dalla Commissione ha la durata di cinque anni , si legge in una nota. Laureato in Economia e Commercio,ha ...nominato nuovo Direttore Generale della Consob. Lo comunica, in una nota, la Commissione nazionale per le società e la Borsa, precisando che l'incarico conferito dalla Commissione ha la ... Consob, Enrico Ajello è il nuovo direttore generale Enrico Ajello e’ il nuovo direttore generale della Consob. L’incarico conferito dalla Commissione ha la durata di cinque anni. Enrico Ajello, laureato in Economia e Commercio, ha maturato diverse espe ...(Teleborsa) - Enrico Ajello è il nuovo Direttore Generale della Consob. L'incarico conferito dalla Commissione ha la durata di cinque anni, si legge in una nota. Laureato in Economia e ...