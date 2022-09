Chi l’ha visto, la frase di Federica Sciarelli nella prima puntata colpisce i fan del programma: cosa ha detto (Di giovedì 15 settembre 2022) Mercoledì 14 settembre è andata in onda su Rai 3 la prima puntata della una nuova edizione di Chi l’ha visto, dopo la consueta pausa estiva. LEGGI ANCHE : — Federica Sciarelli via da Chi l’ha visto? ‘Ho più volte pensato di lasciare’: cosa ha dichiarato sul suo futuro Una frase pronunciata da Federica Sciarelli ha colpito i fan del programma, tanto da essere ritwittata da numerose persone che non hanno potuto fare a meno di notare i toni della giornalista. “Abbiamo voluto strapparvi un sorriso ma non vi ci abituate” ha affermato la giornalista e la frase è subito stata ripresa sui social. “Quel “ma non vi ci abituate”…” ha commentato un ... Leggi su funweek (Di giovedì 15 settembre 2022) Mercoledì 14 settembre è andata in onda su Rai 3 ladella una nuova edizione di Chi, dopo la consueta pausa estiva. LEGGI ANCHE : —via da Chi? ‘Ho più volte pensato di lasciare’:ha dichiarato sul suo futuro Unapronunciata daha colpito i fan del, tanto da essere ritwittata da numerose persone che non hanno potuto fare a meno di notare i toni della giornalista. “Abbiamo voluto strapparvi un sorriso ma non vi ci abituate” ha affermato la giornalista e laè subito stata ripresa sui social. “Quel “ma non vi ci abituate”…” ha commentato un ...

