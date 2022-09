Calcio: Europa League, Midtjylland-Lazio 2-0 alla fine del primo tempo (Di giovedì 15 settembre 2022) Herning, 15 set. - (Adnkronos) - Il Midtjylland è in vantaggio per 2-0 sulla Lazio al termine del primo tempo del match valido per la seconda giornata del gruppo F di Europa League in corso di svolgimento alla Herning Arena. A decidere sin qui la partita le reti di Paulinho al 26' e Kaba al 30'. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 15 settembre 2022) Herning, 15 set. - (Adnkronos) - Ilè in vantaggio per 2-0 sullaal termine deldel match valido per la seconda giornata del gruppo F diin corso di svolgimentoHerning Arena. A decidere sin qui la partita le reti di Paulinho al 26' e Kaba al 30'.

Gazzetta_it : Vlahovic impreciso e zero tiri nello specchio: delusione Dusan, in Europa non convince #JuveBenfica - Azzurri : ?? Buon compleanno a Fabio #Cannavaro?? ???? 136 presenze e 2 gol in #Nazionale ?? Campione del Mondo 2006 ?? Campione… - fisco24_info : Europa League, Midtjylland-Lazio 3-0 DIRETTA: Danesi in gol con Paulinho, Kaba e Evander su rigore. Milinkovic-Savi… - Stasera_in_TV : TV8: (23:00) Calcio - UEFA Europa Conference League - Postpartita (Sport) #StaseraInTV 15/09/2022 #SecondaSerata #TV8 - susydigennaro : RT @napolimagazine: EUROPA LEAGUE - Roma-HJK, le formazioni ufficiali: si rivede Vina -