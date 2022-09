Ascolti tv 14 settembre 2022: Canale 5 vince il testa a testa con Rai1 (Di giovedì 15 settembre 2022) Ascolti tv: Rai 1 con il 18% e 2,793 milioni, Canale 5 al 16,9% e 2,988 milioni di spettatori Il commissario Montalbano su Rai 1, ha fatto registrare il 18% di share media con 2,793 milioni di spettatori, Rangers – Napoli su Canale 5 è stato visto 2,988 milioni di spettatori, il 16,9%, dietro di loro Chi l’ha visto? al 10,8% e 1,600 milioni di contatti. La settimana scorsa Rai1, con La mia bella famiglia italiana, aveva raggiunto il 16,1% e 2,392 milioni di spettatori, Solo uno sguardo su Canale 5 è stato visto da 1,228 milioni di spettatori con il 10,4%, Pucci show su Italia1 al 9,6% e 1,348 milioni di contatti. Ascolti tv altre reti La classifica degli Ascolti tv delle reti generaliste prosegue con Cinquanta sfumature di nero su Italia 1, che è stato visto da 1,053 ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 15 settembre 2022)tv: Rai 1 con il 18% e 2,793 milioni,5 al 16,9% e 2,988 milioni di spettatori Il commissario Montalbano su Rai 1, ha fatto registrare il 18% di share media con 2,793 milioni di spettatori, Rangers – Napoli su5 è stato visto 2,988 milioni di spettatori, il 16,9%, dietro di loro Chi l’ha visto? al 10,8% e 1,600 milioni di contatti. La settimana scorsa, con La mia bella famiglia italiana, aveva raggiunto il 16,1% e 2,392 milioni di spettatori, Solo uno sguardo su5 è stato visto da 1,228 milioni di spettatori con il 10,4%, Pucci show su Italia1 al 9,6% e 1,348 milioni di contatti.tv altre reti La classifica deglitv delle reti generaliste prosegue con Cinquanta sfumature di nero su Italia 1, che è stato visto da 1,053 ...

