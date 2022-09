Viabilità Roma Regione Lazio del 14-09-2022 ore 20:30 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Viabilità DEL 14 SETTEMBRE 2022 ORE 13:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. SULLA VIA DEL MARE CODE PER VEICOLO IN FIAMME ALTEZZA CASAL BERNOCCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA CANTIERI CON LUNGHE CODE TRA CASTEL RomaNO E SPINACETO. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 8 VERENTANA, A SEGUITO DI UNA FRANA DAL KM 2+500 AL KM 6 PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL PERCORSO SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA BIS. PROSEGUONO ANCORA I DISAGI CON RALLENTAMENTI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 14 settembre 2022)DEL 14 SETTEMBREORE 13:20 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. SULLA VIA DEL MARE CODE PER VEICOLO IN FIAMME ALTEZZA CASAL BERNOCCHI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, RALLENTAMENTI DA PORTONACCIO ALLA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO SULLA PONTINA CANTIERI CON LUNGHE CODE TRA CASTELNO E SPINACETO. RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA NELLE DUE DIREZIONI ANCORA CHIUSA LA PROVINCIALE 8 VERENTANA, A SEGUITO DI UNA FRANA DAL KM 2+500 AL KM 6 PRESTARE ATTENZIONE ALLE DEVIAZIONI SUL PERCORSO SPOSTIAMOCI SULLA CASSIA BIS. PROSEGUONO ANCORA I DISAGI CON RALLENTAMENTI A CAUSA DI LAVORI IN CORSO TRA CASTEL DE CEVERI E IL RACCORDO CODE ANCHE SULLA CASSIA TRA LA STORTA ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sulla Prenestina, tra largo Irpinia e via Collatina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a viale Giulio Cesare, tra via Leone IV e Ponte Pietro Nenni - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Grotta Perfetta, tra centro commerciale 'I Granai' e via Ardeatina - enricofrasca3g3 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Tuscolana, tra piazza Sulmona e viale Palmiro Togliatti - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Tuscolana, tra piazza Sulmona e viale Palmiro Togliatti -

