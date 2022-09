TPI Fest 2022 a Bologna | il direttore Gambino a Il Resto del Carlino | “Vogliamo riunire i cittadini per farsi un’idea in vista del voto”

(Di mercoledì 14 settembre 2022) È ormai alle porte l’inizio del TPI, ilival di The Post internazionale che si svolge adal 15 al 17 settembre, alla Tettoia Nervi, in piazza Lucio Dalla. Tre serate di dibattiti e incontri con leader politici e giornalisti, ad una settimana dal. Un’occasione peruna propria idea, come recita lo slogan del nostroival, che cade ad un anno dall’uscita del primo numero del settimanale di TPI. Tra gli ospiti che animeranno le tre serate, Giuseppe Conte, Yanis Varoufakis, Nicola Zingaretti, Emily Clancy e Stefano Bonaccini, e ancora Alessandro Di Battista, Pier Luigi Bersani, Matteo Lepore, Roberta Pinotti, Fabiana Dadone e molti altri. “Le serate affronteranno temi diversi, come la giustizia sociale, ambientale e il dibattito sulla ...

radiofujiko : #Sinistra, #destra e #transizioneecologica: @tpi Fest arriva a #Bologna. - tpi : RT @moovit_it: Dal 15 al 17 settembre ci vediamo al TPI Fest di Bologna, la festa di @tpi patrocinata dal @comunebologna. Appuntamento ogni… - giulio_gambino : RT @moovit_it: Dal 15 al 17 settembre ci vediamo al TPI Fest di Bologna, la festa di @tpi patrocinata dal @comunebologna. Appuntamento ogni… - moovit_it : Dal 15 al 17 settembre ci vediamo al TPI Fest di Bologna, la festa di @tpi patrocinata dal @comunebologna. Appuntam… - zazoomblog : TPI Fest Bologna 2022: programma e ospiti della prima serata (15 settembre) - #Bologna #2022: #programma #ospiti -

