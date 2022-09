SERIE C GIRONE C 3ª GIORNATA: CATANZARO PER LA FUGA (Di mercoledì 14 settembre 2022) Monterosi Tuscia-Juve Stabia: I padroni di casa, dopo essere stati beffati al 96? minuto dal Potenza, nella partita pareggiata 2-2, valevole per la seconda GIORNATA di campionato, ospitano la Juve Stabia nella terza GIORNATA del GIRONE C. La squadra di Castellammare, è reduce dalla prima sconfitta stagionale, arrivata in casa contro il Turris con il risultato di 0-2. Monopoli-Avellino: Il Monopoli, dopo la vittoria al debutto stagionale contro il Taranto, nella seconda GIORNATA di campionato ha trovato la prima sconfitta contro il Crotone, attualmente al secondo posto della classifica del GIRONE C. I biancoverdi, nella terza GIORNATA di campionato, ospitano in casa l’Avellino, squadra ancora in cerca della prima vittoria stagionale, dopo aver perso al debutto contro il Pescara e aver ... Leggi su sportnews.snai (Di mercoledì 14 settembre 2022) Monterosi Tuscia-Juve Stabia: I padroni di casa, dopo essere stati beffati al 96? minuto dal Potenza, nella partita pareggiata 2-2, valevole per la secondadi campionato, ospitano la Juve Stabia nella terzadelC. La squadra di Castellammare, è reduce dalla prima sconfitta stagionale, arrivata in casa contro il Turris con il risultato di 0-2. Monopoli-Avellino: Il Monopoli, dopo la vittoria al debutto stagionale contro il Taranto, nella secondadi campionato ha trovato la prima sconfitta contro il Crotone, attualmente al secondo posto della classifica delC. I biancoverdi, nella terzadi campionato, ospitano in casa l’Avellino, squadra ancora in cerca della prima vittoria stagionale, dopo aver perso al debutto contro il Pescara e aver ...

DenaroWill : @bruttapas In quel girone oltre il Liverpool c'era l'Utrecht che a fine stagione avrebbe venduto Kevin Strootman e… - NotiziarioC : Serie D Girone C: gli allenatori più giovani ad aver esordito negli ultimi anni - NotiziarioC : Serie D Girone B: gli allenatori più giovani ad aver esordito negli ultimi anni - Pogbiano1 : Passaggio del girone a rischio se stasera non vinci, in serie ass sei miracolato perché sei a -4 giocando di merda… - uslivorno1915 : L'Us Livorno comunica che Terranuova-Us Livorno, terza giornata di andata del campionato di Serie D girone E, verrà… -