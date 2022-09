Sarri: «Non abbiamo mai vinto 3 partite di fila, al momento la nostra continuità è di 4 giorni» (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’allenatore della Lazio, Maurizio Sarri, ha presentato in conferenza stampa la partita di Europa League contro il Midtjylland. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Il Midtjylland è una buona squadra, quest’anno stranamente hanno iniziato con un tono minore in campionato. Gira in Europa da anni, l’anno scorso ha pareggiato a Bergamo e ha perso i playoff con il Benfica. Sono abituati a gare di questo tipo. Hanno attaccanti insidiosi, gli esterni sono rapidi. L’umiltà è d’obbligo, come sarebbe d’obbligo la personalità di condurre sempre la partita”. Ci dobbiamo aspettare rotazioni anche domani? “Un po’ d’alternanza va fatta, perché qui si va di fronte a 2 mesi in cui i ragazzi giocheranno ogni due giorni. Vanno tutti in Nazionale ora, la squadra sarà sottoposta a un numero di partite impressionante. Non è turnover, è spirito ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 14 settembre 2022) L’allenatore della Lazio, Maurizio, ha presentato in conferenza stampa la partita di Europa League contro il Midtjylland. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “Il Midtjylland è una buona squadra, quest’anno stranamente hanno iniziato con un tono minore in campionato. Gira in Europa da anni, l’anno scorso ha pareggiato a Bergamo e ha perso i playoff con il Benfica. Sono abituati a gare di questo tipo. Hanno attaccanti insidiosi, gli esterni sono rapidi. L’umiltà è d’obbligo, come sarebbe d’obbligo la personalità di condurre sempre la partita”. Ci dobbiamo aspettare rotazioni anche domani? “Un po’ d’alternanza va fatta, perché qui si va di fronte a 2 mesi in cui i ragazzi giocheranno ogni due. Vanno tutti in Nazionale ora, la squadra sarà sottoposta a un numero diimpressionante. Non è turnover, è spirito ...

