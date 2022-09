Roma, Mourinho: «Domani non sarà facile» (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le parole di Mourinho in conferenza: «Quando una squadra gioca con organizzazione è perché il tecnico è bravo. Mi piace l’Helsinki» Jose Mourinho ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della Roma contro l’Helsinki di Europa League. Di seguito le sue parole. FORMAZIONE TIPO – «Il Tottenham è la squadra più forte che abbiamo affrontato in questa stagione. Abbiamo giocato contro una squadra poderosissima senza avere problemi difensivi. Per voi tante volte il focus è sulla responsabilità di chi fa fare gol, ma per noi è diverso. Anche se contro una grande squadra siamo stati in controllo per novanta minuti. E’ una partita a cui faccio riferimento per questo. E’ un atteggiamento che poi non ho rivisto dopo per novanta minuti». HELSINKI – «Mi ha attratto l’allenatore. Quando una squadra gioca con organizzazione è ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Le parole diin conferenza: «Quando una squadra gioca con organizzazione è perché il tecnico è bravo. Mi piace l’Helsinki» Joseha parlato in conferenza stampa in vista della sfida dellacontro l’Helsinki di Europa League. Di seguito le sue parole. FORMAZIONE TIPO – «Il Tottenham è la squadra più forte che abbiamo affrontato in questa stagione. Abbiamo giocato contro una squadra poderosissima senza avere problemi difensivi. Per voi tante volte il focus è sulla responsabilità di chi fa fare gol, ma per noi è diverso. Anche se contro una grande squadra siamo stati in controllo per novanta minuti. E’ una partita a cui faccio riferimento per questo. E’ un atteggiamento che poi non ho rivisto dopo per novanta minuti». HELSINKI – «Mi ha attratto l’allenatore. Quando una squadra gioca con organizzazione è ...

