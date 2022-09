Re Carlo ha ancora problemi con le penne: il divertente video (Di mercoledì 14 settembre 2022) Il divertente video di Re Carlo Dopo la morte della Regina Elisabetta, come ormai ben sappiamo Carlo è stato nominato Re d’Inghilterra, e nei prossimi mesi verrà incoronato. Al suo fianco ci sarà sua moglie Camilla, eletta invece Regina consorte per volere di Sua Maestà. Già poche ore dopo la scomparsa di sua madre, Carlo L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 14 settembre 2022) Ildi ReDopo la morte della Regina Elisabetta, come ormai ben sappiamoè stato nominato Re d’Inghilterra, e nei prossimi mesi verrà incoronato. Al suo fianco ci sarà sua moglie Camilla, eletta invece Regina consorte per volere di Sua Maestà. Già poche ore dopo la scomparsa di sua madre,L'articolo proviene da Novella 2000.

cescu : Cominciamo benissimo... ?? - GianFreee : The pen is on the table... Una penna fa arrabbiare re Carlo, si sporca la mano e ha uno scatto d’ira - paolofaeti : Chi ben comincia è a metà dell'opera... - Novacula_Occami : @CogliaWho Stupisce che Carlo non abbia ancora commentato indignato un tweet di Annamaria878283 - elecrasticheart : @milasandre_ Se Carlo non assume il miglior PR sulla piazza non so se arriva a festeggiare un anno di regno, o comu… -