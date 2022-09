Pallavolo: Lucchetta, 'capitan Giannelli fondamentale nel dare valore a maglia azzurra' (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. - (Adnkronos) - “Io, dopo questa gioia, me ne posso anche tornare tranquillamente nel sarcofago. Che non si parli più di noi, adesso ci sono loro e tocca a loro emozionarci e vincere", afferma in un'intervista al quotidiano La Ragione, Andrea Lucchetta, capitano e uomo decisivo dello storico titolo mondiale del 1990 in Brasile. "Simone Giannelli -continua Lucchetta- ha usato parole da uno della 'generazione di fenomeni', quando ero io capitano della Nazionale. Noi giocavamo per la maglia e per il tricolore. Il gruppo di allora scardinò un mondo e fece i conti anche con delle resistenze, ma c'erano solo carta stampata e televisione. Ora te la vedi con i social e tutto il resto. Giannelli è stato fondamentale, in sintonia con la ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 14 settembre 2022) Roma, 14 set. - (Adnkronos) - “Io, dopo questa gioia, me ne posso anche tornare tranquillamente nel sarcofago. Che non si parli più di noi, adesso ci sono loro e tocca a loro emozionarci e vincere", afferma in un'intervista al quotidiano La Ragione, Andreao e uomo decisivo dello storico titolo mondiale del 1990 in Brasile. "Simone-continua- ha usato parole da uno della 'generazione di fenomeni', quando ero ioo della Nazionale. Noi giocavamo per lae per il tricolore. Il gruppo di allora scardinò un mondo e fece i conti anche con delle resistenze, ma c'erano solo carta stampata e televisione. Ora te la vedi con i social e tutto il resto.è stato, in sintonia con la ...

